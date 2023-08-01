Одесская область всё ещё приходит в себя от российских атак последних дней

Одещина всё ещё приходит в себя от массированных российских атак 19-23 июля. Люди сплочённые и очень сильные, несмотря на все преграды. Вместе со спасателями и коммунальщиками сотни одесситов выходили на помощь пострадавшим и убирали завалы.

По информации председателя Одесской областной госадминистрации Олега Кипера, на 31 июля в результате ракетно-дроновых атак россиян по территории Одесской области в больницах города и области на стационарном лечении находятся четверо пострадавших. Все – в состоянии средней степени тяжести, двоих готовят на выписку.

«17-летний парень, пострадавший ночью, когда террористы атаковали центр города, был переведён из реанимационного отделения в хирургию. Состояние пациента улучшилось. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления!», — написал Олег Кипер.

Отмечено, что ущерб от разрушений ещё не подсчитывается. Предварительно, речь идёт о миллионах долларов – потому что это портовая инфраструктура, зерно, и неоценимые памятники архитектуры. Уже ведётся работа по замене окон. С субботы в городе работает миссия ЮНЕСКО. Специалисты оценивают последствия и уже на днях должны объявить свои выводы.

«Всё преодолеем, всё отстроим, победим!», — резюмирует глава ООГА.

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