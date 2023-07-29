В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки ущерба от ракет памятникам культуры

29 июля в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, нанесённого культурным и религиозным объектам города ракетными ударами, совершёнными врагом с 19 по 23 июля.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

«Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, всё будет документировать», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, встретившийся с членами делегации.

Как сообщала Одесса News, по информации Министерства культуры и информационной политики, 29 памятников архитектуры повреждены в историческом центре Одессы российскими террористами во время ракетного обстрела ночью 23 июля.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №1342 «Об утверждении порядка проведения отдельных работ на объектах культурного наследия в условиях военного положения», ликвидация последствий ракетных атак может проводиться коммунальными службами только после тщательного обследования домов-памятников членами специальной комиссии и извлечения аутентичных элементов, которые в дальнейшем будут использованы при восстановлении зданий. Для этой работы привлечены представители ЮНЕСКО, под чьей защитой находится исторический центр города.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy