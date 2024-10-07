ГУР МО: Очередной российский корабль Балтийского флота выведен из строя

В результате успешной операции Главного управления разведки Минобороны Украины выведен из строя тральщик Балтийского флота страны-агрессора РФ «Александр Обухов».

Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ГУР МО в Facebook.

Корабль, который базировался в городе Балтийск и должен был выходить на боевое дежурство, получил серьёзные повреждения – из-за «загадочного появления отверстия» в газоходе в двигатель попала вода, рассказали в ГУР МО.

В результате этого российский тральщик встал на капитальный ремонт. Как отмечают в сообщении, это может оказаться серьёзной проблемой, поскольку повреждённый двигатель М-503 – дефицитная вещь. Ремонт главной установки на корабле технически сложный и дорогостоящий, пояснили в ГУР МО.

Минобороны РФ считает «Александр Обухов» уникальным тральщиком с крупнейшим в мире корпусом из монолитного стеклопластика. Корабль был введён в эксплуатацию в декабре 2016 года. В июле 2024 года он проходил ремонтные работы в Санкт-Петербурге.

«Обухов» – уже второй обезвреженный корабль Балтийского флота РФ за последние полгода, отметили в ГУР МО. В июле 2024 года был выведен из строя малый ракетный корабль Балтийского флота РФ «Серпухов»; ГУР МО сообщил, что это сделал российский моряк, перешедший на сторону Украины.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy