В суд направлен обвинительный акт против шпионов РФ, обосновавшихся в Одессе

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух граждан России по факту шпионажа.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Сообщение о подозрении в шпионаже было объявлено супружеской паре в декабре 2022 года, информировала Одесса News.

Следствием установлено, что обвиняемые собирали разведданные о местах дислокации зенитно-ракетных подразделений, ракетного вооружения, расположении ангаров для хранения военной техники. Они пробовали установить координаты полевых артиллерийских складов для нанесения ракетных ударов.

«Супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию спецслужб России. Легализовав своё пребывание, они перешли в так называемый режим ожидания. Агенты изучали общественно-политическую обстановку в Южном регионе, налаживали товарищеские отношения с жителями Одессы. Знакомых планировали использовать для проведения разведывательной деятельности. Для коммуникации и передачи закрытых сведений бывший кадровый военный с РФ и его жена использовали заранее отработанный анонимный телеграмм-канал», — говорится в сообщении.

Шпионов задержали непосредственно при выполнении задания российских кураторов.

Правоохранители предотвратили утечку данных, составляющих государственную тайну.

По ходатайству прокурора обвиняемые находятся под стражей без альтернативы внесения залога.

За это преступление Законом предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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