27-й день идёт героическое противостояние украинского народа российскому вторжению

Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, «противник продолжает ведение полномасштабной вооружённой агрессии против нашего государства. Задачи, определённые преступным военно-политическим руководством России группировке оккупационных войск вооружённых сил Российской Федерации, остаются невыполненными».

Отмечается, что, учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По имеющейся информации, в пункте постоянной дислокации 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота (населённый пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

«В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители Российской Федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населённых пунктах. После прохождения быстрого курса подготовки оккупанты планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма», — говорится в сводке Генштаба.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Сиверском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведёт, продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идёт логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводили. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счёт отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Угледар и Мариуполь. В районе населённого пункта Кременная враг активных действий не предпринимал. Силами подразделений 2-го АК продолжает закрепляться в районе населённого пункта Пшеничное.

В районе населённого пункта Ямполь отдельным подразделением из состава 150-й мотострелковой дивизии противник оказывал огневое влияние по подразделениям наших войск с целью обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населённого пункта Торское. Удачи не имел.

На направлении Донецк-Марьинка предпринял попытку наступления. Успеха не имел, понёс значительные потери, отступил.

Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населённых пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями росгвардии проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

На Южнобужском направлении противник определённой группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населённого пункта Александровка, успеха не имел. В районе населённого пункта Березнеговатое осуществил разведку боем, понёс потери и отошёл.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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