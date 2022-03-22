Утёсову — 127 лет: Ты — одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда

22 марта одесситы отмечают день рождения Леонида Осиповича Утёсова, своим талантом прославившего наш город.

В этом году – 127-я годовщина со дня рождения замечательного артиста.

Леонид Утёсов — голос и сердце Одессы, певец, композитор, актёр, эстрадный артист и дирижёр джаз-оркестра. Обладатель настоящего одесского характера, неиссякаемого чувства юмора, он стал легендой ещё при жизни и остаётся ею.

Леонид Утёсов говорил, что он поёт сердцем. Его голос звучал в каждом доме, пластинки расходились миллионными тиражами, а на концертах не было ни одного свободного места.

В годы Второй мировой войны Леонид Утёсов много раз ездил на фронт и выступал перед бойцами, поднимал им настроение и боевой дух. Неоднократно во время таких поездок он попадал в опасные ситуации, под бомбёжки.

Одесситы помнят и чтят знаменитого земляка.

На железнодорожном вокзале Одессы при отправлении фирменных поездов звучит песня «У Чёрного моря» из репертуара Утёсова.

На улице Дерибасовской установлен памятник Леониду Утёсову. Его именем назван один из переулков города.

В доме детства и юности артиста открыт музей-квартира Леонида Утёсова. В нём представлены редкие личные вещи выдающегося одессита, а также множество архивных документов и фотографий.

В эти мартовские дни 2022 года, как и в знаменитой песне Леонида Утёсова «Мишка-одессит», красавица Одесса под вражеским огнём…

Именно поэтому особенно проникновенно сегодня звучат строки:

Ты — одессит, Мишка, а это значит,

Что не страшны тебе ни горе, ни беда.

Ведь ты — моряк, Мишка, моряк не плачет

И не теряет бодрость духа никогда.

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