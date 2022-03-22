Одесские предприниматели передали городу бронемашину

В распоряжении «Муниципальной стражи» появилась бронемашина, которую городу передали одесские предприниматели.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«Любая бронетехника сегодня нам необходима. Да, это не современное вооружение. Но такая техника спасёт жизни бойцов «Муниципальной стражи» и будет по мере своих возможностей помогать нам бороться за наш город», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Народный депутат Украины Алексей Леонов подчеркнул: «Машина не оснащена вооружением. Мы надеемся, что в Одессе она будет выполнять, прежде всего, гуманитарные цели. Но, если возникнет необходимость, то и какие-то поставленные военные задачи».

На свой странице в Facebook нардеп написал: «Благодаря одесским предпринимателям, мне удалось найти бронированную разведывательно-дозорную машину. Мы полностью восстановили её и передали мэру в пользование «Муниципальной стражи», которая ведёт круглосуточную работу по охране и контролю безопасности в Одессе. Пока что транспортное средство не оборудовано боевым оружием и используется сугубо в гуманитарных целях. Но в случае военных действий – она сможет спасти десятки жизней».

Как сообщала Одесса News, одесские волонтёры организовали на местном швейном предприятии изготовление качественных плитоносок – чехлов для бронежилетов, военной одежды и снаряжения.

Фото: Facebook

Видео: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.