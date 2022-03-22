Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родились 103 малыша

103 малыша родились в Одессе на минувшей неделе.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Среди новорожденных три двойни, — говорится в информации.

Отмечается, что количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 55 юных одесситок и 48 маленьких одесситов.

Первое место по числу новорожденных на прошедшей неделе разделили родильные дома №№1 и 5 – в каждом из них увидели свет по 25 малышей.

Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Ни один городской роддом не прекратил работу. Медики находятся на рабочих местах и трудятся на благо здоровья одесситов.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 99 малышей.

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