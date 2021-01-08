COVID-19 в Одесской области: сколько сделали тестов, таков и результат

За истекшие сутки на всю Одесскую область было проведено 45 ИФА-тестирований на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19.

О проведённых исследованиях методом ПЦР на сайте облгосадминистрации вообще не сообщается.

В результате, в Одесской области за последние сутки лабораторно подтверждено 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших — 74 918, летальных — 1 121.

В числе заболевших за сутки 9 детей и 15 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 706 детей и 2 434 медработника.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших за сутки в Лиманском районе (64) и в Одессе (52).

Летальность на сегодняшний день составляет по региону 1 121 человек: Одесса — 550, г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 45, Измаил — 53, Подольск — 4, Теплодар — 1, Черноморск — 35, Южный — 17, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 26, Балтский — 1, Березовский — 17, Б.Днестровский — 29, Беляевский — 44, Болградский — 33, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 18, Кодымский — 13, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 6, Овидиопольский — 20, Окнянский — 5, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 22, Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 31 050: Одесса — 23 371, Балта — 399, г.Б.-Днестровский — 849, Измаил — 3 451, Подольск — 180, Теплодар — 165, Черноморск — 1 819, Южный — 815, районы — Ананьевский — 278, Арцизский — 1 003, Балтский — 215, Березовский — 802, Б.Днестровский — 395, Беляевский — 1 943, Болградский — 1 778, Великомихайловский — 281, Захаровский — 306, Ивановский — 628, Измаильский — 1 203, Килийский — 652, Кодымский — 340, Лиманский — 1 807, Любашевский — 405, Николаевский — 174, Овидиопольский — 1 884, Окнянский — 436, Подольский — 1 439, Ренийский — 405, Раздельнянский — 956, Савранский — 267, Саратский — 695, Тарутинский — 677, Татарбунарский — 746, Ширяевский — 286.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 8 января:

Одесса — 35 591 (дети — 1 526, медработники — 866)

— 35 591 (дети — 1 526, медработники — 866) Балта — 710 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 206 (дети — 39, медработники — 67)

Измаил — 4 227 (дети — 141, медработники — 131)

— 4 227 (дети — 141, медработники — 131) Подольск — 456 (дети — 31, медработники — 26)

Теплодар — 338 (дети — 16, медработники — 12)

Черноморск — 3 300 (дети — 252, медработники — 38)

Южный — 1 719 (дети — 87, медработники — 24)

Ананьевский район — 339 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 305 (дети — 51, медработники — 54)

Балтский — 412 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 300 (дети — 100, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 607 (дети — 24, медработники — 29)

Беляевский — 3 048 (дети — 194, медработники — 194)

Болградский — 2 427 (дети — 135, медработники — 99)

В.Михайловский — 485 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 356 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 777 (дети — 46, медработники — 51)

Измаильский — 1 596 (дети — 112, медработники — 46)

Килийский — 1 241 (дети — 54, медработники — 68)

Кодымский — 452 (дети — 20, медработники — 15)

Лиманский — 3 164 (дети — 185, медработники — 123)

— 3 164 (дети — 185, медработники — 123) Любашевский — 625 (дети — 28, медработники — 5)

Николаевский — 416 (дети — 39, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 949 (дети — 184, медработники — 67)

Окнянский — 543 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 828 (дети — 108, медработники — 90)

Раздельнянский — 1 125 (дети — 38, медработники — 60)

Ренийский — 817 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 545 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 849 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 804 (дети — 47, медработники — 22)

Татарбунарский — 953 (дети — 41, медработники — 25)

Ширяевский – 408 (дети — 2, медработники – 16).

Как сообщала Одесса News, в Украине за последние сутки — 5 676 новых случаев коронавируса.