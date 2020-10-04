COVID-19 в Одесской области: за сутки 160 новых случаев, летальных — нет

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 160 человек, в том числе у 10-ти детей и 5 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 14 534 (8 510 женщин, 6 024 мужчины), в том числе:

дети — 1 033 (г. Одесса — 364, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 70, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 30, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 79, Болградский — 80, Великомихайловский — 6, Ивановский — 13, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 36, Николаевский — 4, Овидиопольский — 57, Окнянский — 2, Подольский — 47, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 6)

— 1 033 (г. Одесса — 364, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 70, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 30, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 79, Болградский — 80, Великомихайловский — 6, Ивановский — 13, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 36, Николаевский — 4, Овидиопольский — 57, Окнянский — 2, Подольский — 47, Ренийский — 1, Раздельнянский — 12, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 6) медработники — 911 (Одесса — 332, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 47, Черноморск — 10 Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 22, Балтский — 24, Березовский — 16, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 40, Болградский — 60, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 14, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 28, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 26, Окнянский — 2, Подольский — 96, Ренийский — 1, Раздельнянский — 6, Савранский — 6, Саратский — 19, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 34, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 219 человек (0 за сутки): (Одесса — 93, Белгород-Днестровский — 8, Измаил — 18, Черноморск — 8, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 7, Беляевский — 13, Болградский — 11, Ивановский — 2, Измаильский — 8, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 4, Саратский — 6, Тарутинский — 3, Ширяевский — 1).

Выздоровевших всего 5 241 пациент: Одесса — 2 564, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 241, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 674, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 125, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 196, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 103, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 16, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 4 октября:

Одесса — 6 270 (дети — 364, медработники — 332)

— 6 270 (дети — 364, медработники — 332) г.Белгород-Днестровский — 298 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 856 (дети — 70, медработники — 47);

— 856 (дети — 70, медработники — 47); Черноморск — 364 (дети — 23, медработники — 10);

Теплодар — 48 (дети — 5, медработники — 1);

Южный — 135 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 119 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 238 (дети — 19, медработники — 22);

Балтский — 199 (дети — 6, медработники — 24);

Березовский -273 (дети — 30, медработники — 16);

Б.-Днестровский район — 238 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 768 (дети — 79, медработники — 40)

Болградский район — 1 073 (дети — 80, медработники — 60)

— 1 073 (дети — 80, медработники — 60) В.Михайловский — 45 (дети — 6, медработники — 4);

Захаровский — 16 (медработники — 1);

Ивановский — 174 (дети — 13, медработники — 11);

Измаильский — 377 (дети — 29, медработники -14)

Килийский — 136 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 70 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 412 (дети — 36, медработники — 28);

Любашевский — 47 (медработники — 4);

Николаевский — 48 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 674 (дети — 57, медработники — 26);

Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 636 (дети — 47, медработники — 96);

Ренийский — 36 (дети — 1, медработники — 1);

Раздельнянский — 133 (дети — 12, медработники — 6);

Савранский — 53 (дети — 2, медработники — 6);

Саратский — 291 (дети — 39, медработники — 19);

Тарутинский — 278 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 163 (дети — 6, медработники — 34)

Ширяевский — 35 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 840 тестов, 487 проб ещё в очереди на исследование. Количество ИФА – 67 347, из которых за сутки — 112.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области зарегистрировано 8 смертей и 310 новых больных коронавирусной инфекцией.