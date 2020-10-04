Пока вы спали: ранним воскресным утром загорелся 97-й дом на Новосельского в Одессе

4 октября в 4:55 в Службу Спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 3-х этажном жилом доме в Приморском районе Одессы по ул. Новосельского, 97.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание в квартире на 2-м этаже.

«В связи с угрозой распространения огня объявлен повышенный ранг вызова «Пожар 1 БИС», сообщили спасатели.



Пожарные в количестве 29 человек с помощью 7 единиц техники локализовали пламя в 05:13 и ликвидировали в 5:41 на общей площади 70 м2.

Отмечается, что во время тушения пожара спасена девушка 1999 г.р., которая в тяжёлом состоянии госпитализирована в городскую клиническую больницу №9.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 19 и 20 сентября в Балте и Березовском районе Одесской области произошли пожары, в которых сгорели 2 человека.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области