Прошедшие выходные в Одесской области ознаменовались пожарами с жертвами

На прошедших выходных днях — 19 и 20 сентября — в Балте и Березовском районе Одесской области произошли пожары, в которых сгорели 2 человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 19 сентября вечером 8 спасателей на 2-х пожарных машинах выехали в Балте на улицу Фестивальную, к дому 6А, охваченному пламенем. Горела крыша и имущество одноэтажного жилого дома на двух хозяев. В течение часа пожар был потушен на общей площади 70 м2. Однако он успел унести с собой жизнь 56-летнего квартиранта. Причина пожара пока не известна.

Ночью 20 сентября в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного домика на территории базы отдыха «Приморское» (курорт «Рассейка») в Березовском районе.

Здесь пожар полыхал на территории в 48 м2. После тушения пожара, во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело мужчины 1962 г.р., причина смерти которого и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 9 сентября вечером Служба спасения «101» в Одессе приняла сообщения о возгорании на пляже Ланжерон кафе «Али Баба» и квартиры в 10-этажном здании на улице Михайловской.