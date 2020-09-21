Что изменится в жизни одесских болгар после встречи с министром Болгарии

Вице-премьер-министр по реформе правосудия, Министр иностранных дел Республики Болгария Екатерина Захариева побывала на прошлой неделе в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, госпожа Захариева встретилась с руководителем ОГА Максимом Куцым, представителями болгарской общины.

«Исторически наш регион тесно связан с болгарским сообществом из-за геостратегического положения. Именно поэтому нас объединяет этническая, языковая, религиозная близость и культурно-исторические связи. В Одесском регионе проживает одна из крупнейших болгарских диаспор», — отметил Максим Куцый.

Болгарская вице-премьер-министр выразила благодарность за сохранение целостности Болградского района Одесской области как административно-территориальной единицы, населённой большой болгарской этнической общиной.

«Я преклоняюсь перед вашим духом. Благодаря вам мы сумели не только сохранить Болградский регион, но и расширить его», — заявила министр на встрече с представителями 74-тысячной болгарской диаспоры в Одесской области.

Стороны обсудили ряд стратегических вопросов, важных для обеих сторон.

Прежде всего, были очерчены вопросы координации действий, направленные на расширение торгово-экономического сотрудничества. Максим Куцый выразил надежду, что визит Захариевой в Одесскую область даст толчок для углубления сотрудничества и станет основой для новых совместных проектов Украины и Болгарии.

Вопросы, которые затрудняют болгарам в Украине нормальную жизнь, Захариева также обсудила и в Киеве с Премьер-министром Денисом Шмыгалём и Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это, в частности, бюрократические препятствия при получении болгарского гражданства, отсутствие адекватной программы по первоначальной встрече и ориентированию новых студентов из Украины в болгарских вузах и их размещение в общежитиях, необходимость в поддержке СМИ болгарского меньшинства в Украине, обеспечение преподавателей из Болгарии, объяснение использования программ, финансированных ЕС и направленных на болгар в Украине.

Стороны договорились провести в ближайшее время украинские-болгарский бизнес-форум и Межправительственную комиссию по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Отдельной темой обсуждения стала межпарламентское взаимодействие, а также защита прав и интересов национальных меньшинств. Чтобы этот процесс стал более практичным, министры решили ускорить открытие Украинского культурно-информационного центра в Софии и болгарской средней школы в Одессе.

Кроме того, они подписали План консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Болгария на 2020-2021 годы.

Шмыгаль и Захариева договорились создать совместную межправительственную рабочую группу по вопросам развития туризма. Екатерина Захариева отметила, что Болгария готова вместе с Украиной реализовывать совместные проекты в сфере транспортной инфраструктуры.

Со своей стороны Премьер-министр отметил важность запуска международного пункта пропуска через государственную границу для паромного, пассажирского и грузового сообщения между населёнными пунктами Орловка (Украина) — Исакча (Румыния).

«Это будет способствовать увеличению туристического потока и расширению бизнес контактов между нашими государствами и позволит улучшить прямое автомобильное сообщение. Также необходимо приложить усилия для подписания соглашения по упрощению условий перевозки грузов в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении порт «Черноморск»-паромный комплекс «Варна», — отметил глава правительства.

В мае 2020 года Одесса News сообщала о том, что парламент Болгарии принял декларацию об административно-территориальной реформе в Украине и защите прав и целостности болгарской общины, против разделения Болградского района Одесской области.