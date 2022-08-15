Марченко обсудил с представителем ООН подготовку к осенне-зимнему периоду

В воскресенье, 14 августа, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу с Постоянным координатором системы ООН в Украине Денизом Брау, которую недавно назначил Генеральный секретарь ООН.

Как сообщается в Facebook Одесской областной военадминистрацией, Максим Марченко поздравил Дениз Браун с началом её миссии в Украине и подчеркнул настрой на усиление уровня сотрудничества между Одесской ОВА и командой ООН в Украине.

«Мы рассчитываем на то, что агентства и учреждения ООН будут уделять первоочередное внимание тем проблемам, которые непосредственно беспокоят жителей Одесской области, которые страдают в результате агрессии. На сегодняшний день очень важен вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду», — подчеркнул Максим Марченко.

Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, подробно остановившись на приоритетных направлениях взаимодействия, в частности, по закупке генераторов и обогревателей для учреждений социальной и медицинской сферы, приобретение за средства программ ООН определённого объёма топлива и угля, выделение средств для ремонта зданий в общинах области, получивших повреждения в результате ракетных ударов агрессора.

Максим Марченко и Дениз Браун подчеркнули важность усиления сотрудничества именно с региональными производителями разнообразной продукции.

Дениз Браун отметила, что предоставление помощи людям в зимний период становится одним из приоритетов гуманитарной деятельности ООН в Украине в последующие месяцы.

Как сообщала Одесса News, в Одессу 14 августа прибыла координатор системы ООН в Украине Дениз Браун, чтобы проконтролировать выход в Эфиопию судна с агропродукцией из порта «Южный».

Фото: ООВА/Facebook

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