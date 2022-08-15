Медик из Одессы сотрудничал с врагами, передавая им данные о ВСУ

В госизмене подозревают медработника из Одесской области, который передавал спецслужбам РФ данные о местах дислокации украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что медработник одного из учреждений здравоохранения в Одесской области уже получил сообщение о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, мужчина с июля этого года добровольно согласился сотрудничать с представителем спецслужбы государства-оккупанта в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Он лично наблюдал за перемещением военной техники Вооружённых сил Украины по территории региона и выискивал места дислокации украинских защитников.

Отмечается, что конкретизированные данные о местах нахождения личного состава подразделений ВСУ, объектов военной инфраструктуры с расположением зданий и географическими координатами передавал представителям российской спецслужбы с помощью одного из мессенджеров.

«При задержании у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности. По ходатайству прокурора суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года правоохранители задержали в рамках контрдиверсионной операции жителя Одессы, подозреваемого в причастности к сотрудничеству с РФ.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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