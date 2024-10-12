В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Княжковский, светлая память

28 сентября 2024 года погиб старший сержант Дмитрий Княжковский, уроженец села Дибровка Одесской области.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Дмитрий в результате вражеской авиационной атаки получил ранения, несовместимые с жизнью.

Старший сержант родился 26 декабря 2000 года. Среднее образование получил в 2016 году в Малофонтанском УВК (школа I-III ступеней) и вскоре поступил в Крыжопольский профессиональный строительный лицей, где получил профессию электросварщика.

Дмитрий с детства любил спорт, занимался боксом и греко-римской борьбой.

Свой военный путь в рядах Госпогранслужбы начал в июле 2019 года, подписав контракт в Подольском пограничном отряде. Служба проходила в мобильном подразделении. Неоднократно выполнял задачи в зоне проведения боевых действий на Бахмутском и Сумском направлениях.

«Дмитрий отличался среди своих побратимов целенаправленным характером. Он всегда проявлял инициативу и был требователен к себе, отстаивал свою позицию и быстро выполнял определённые ему задачи», — вспоминает о своем подчинённом заместитель начальника заставы старший лейтенант Назар Лукиша.

Простились с воином и провели в последний путь в селе Малый Фонтан Подольского района Одесской области.

Одесса News сообщала о гибели 5 октября 2024 года в районе населённого пункта Гродовка Покровского района Донецкой области во время одного из боёв военнослужащего из Измаильского района Одесской области Андрея Заволоки.

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Фото: Госпогранслужба

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