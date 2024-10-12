Где эта улица: что для Одессы имя Леонида Смоленского

«Как будто наш Днепр широкий, слова его лились, текли и в сердце падали глубоко» — написано на надгробии одесского учителя истории Леонида Анастасьевича Смоленского.
Он родился в Крыму в 1844 году, учился в киевском университете Св. Владимира и почти всю жизнь прожил в Одессе.
Леонид Анастасиевич был умным, эрудированным, и к тому же вдохновенно красноречивым — он имел большое влияние на общественность. Его уроки истории в юнкерской школе и Ришельевской гимназии собирали не только учащихся, но и преподавателей и их семьи. А частные лекции по истории Украины у него дома были «настоящим народным университетом».
В результате интеллектуального влияния Смоленского возникла неформальная группа деятелей «Одесская украинская община», которая вырастила не одно поколение политических и общественных деятелей. Чтобы вступить в Общество, главное значение имело не национальное происхождение, а самоопределение.
«На Старопортофранковской улице в переулке за больницей глазных болезней жила семья Смоленских. Большая комната, прямо с прихода, была самым частым местом, где проходило собрание Одесской общины», – писал историк Антон Синявский.
Примечательно, что в конце каждого собрания громады присутствовавшие пели «Марсельезу» в украиноязычном переводе Л. Смоленского:
До зброї, Громадо, ставайте в ряди,
Щоб вражою кров’ю залить борозди.
Вперед, вперед, сини родини,
Славетний час вже наступить,
Супроти нашої країни,
Злий ворог прапор розпустив
Трепещіть ви, людоїди,
І ви, ганебні зрадники,
Ось, ось знайдуться месники.
До зброї, громадо, ставаймо в ряди.
Популярность среди многих одесситов не спасла Смоленского. После убийства Александра ІІ (1881 год) начали хватать и бросать в тюрьму всех подряд. Л. Смоленского тоже схватили и уничтожили всё его наследие. Поэтому не сохранилось ни одной его статьи, только многочисленные воспоминания о нём. Этот случай подорвал его творческую активность.
Поводом к аресту Смоленского в 1882 году стало присутствие на одной из лекций народоволки Веры Фигнер. Тюрьма подорвала здоровье одесского учителя.
Но тяжелее всего Смоленский воспринял еврейские погромы, которые и стали в 1905 году причиной его смерти. Это был человек, который до последнего верил в просвещение, в то, что добро победит, и когда он увидел, во что превращается Одесса, что общество докатилось буквально до первобытности, его сердце не выдержало…
Смоленского похоронили в с. Морозовка на Ананьевщине, где раньше была похоронена его дочь Елена и через 25 лет после его смерти его жена.
В честь Леонида Смоленского в Одессе переименована улица Смоленская.
Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского, а Тульская — академика Вернадского.
Фото из открытых источников
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