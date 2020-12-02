В Арцизе обновили памятник собирателю русских земель Дмитрию Донскому

В Арцизе Одесской области обновили памятник князю Дмитрию Донскому и дополнили его новой композицией — камнем истины.

Об этом сообщает «Бессарабия ИНФОРМ».

Отмечается, что рядом со скульптурами трёх богатырей теперь расположился символический камень, установленный на одну из граней, с табличкой, где содержится информация, в честь кого установлен памятник и на чьи пожертвования был создан.



«Памятник был посвящён Святому Благоверному князю Дмитрию Донскому в честь 625-летия Куликовской битвы. Над его созданием работал скульптур Сергей Ханин. И установлен памятник был в Арцизе в 2005 году на территории храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»», — говорится в сообщении.



Композиция состоит из благоверного князя и двух монахов Ослябя и Пересвета, которые взяли оружие для того, чтобы защищать Родину, т.е. композиция вызывает ассоциацию большой любви к вере и Отечеству.



На площади напротив скульптур был тогда установлен ещё и большой колокол с надписью: «Святому благоверному великому князю Димитрию Донскому в честь 625-летия Куликовской битвы (1380-2005)/на пожертвования семьи Кантарёвых/Ск-р С.Ханин».



Но спустя несколько лет после открытия памятника какие-то вандалы разбили верхушку колокола, и его убрали с площади. И вот теперь появился камень истины.

Как сообщала Одесса News, 23 октября на ул. Княжеской, 27 в Одессе состоялось открытие памятного знака писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину.

Фото: Бессарабия ИНФОРМ