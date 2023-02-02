Убил сожительницу, тело оттащил в лес и сжёг: полиция задержала жителя Арциза

Полицейские разоблачили жителя Арциза Одесской области в убийстве сожительницы.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Чтобы скрыть следы преступления, мужчина оттащил тело в лесополосу и поджёг его», — проинформировали о деталях убийства полицейские.

Отмечается, что правонарушителя поместили под стражу. За совершённое ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Полиция напомнила, что в январе этого года к ним обратились жители Арциза с сообщением о том, что в лесополосе на окраине города обнаружили обгоревшее тело женщины. Судмедэкспертиза показала, что смерть гражданки наступила в результате механической асфиксии от перелома подъязычной кости. Полицейские установили: погибшая – 38-летняя горожанка, а опросив её родственников и знакомых, вышли и на причастное к преступлению лицо.

«Под подозрение попал 48-летний сожитель убитой, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за изнасилование и кражу. Под давлением неопровержимых доказательств, собранных правоохранителями, мужчина признался, что в декабре 2022 года во время прогулки с гражданской женой по окрестностям города между ними возникла ссора на почве ревности. Правонарушитель бил потерпевшую по голове, она потеряла сознание, после чего он задушил её верёвкой, которую имел при себе. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил тело в рядом находящуюся лесополосу и поджёг его», — говорится в сообщении.

При наличии достаточных улик, собранных в ходе расследования, следователи под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в умышленном убийстве.

Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года житель Одесской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве в 2016 году ребёнка в с. Лощиновка Измаильского района, осуждён пожизненно.

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