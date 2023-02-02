Украина поднялась в рейтинге «Индекс восприятия коррупции», составленном организацией Transparency International за 2022 год.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на рейтинг.

Как отмечается, Украина заняла 116 место из 180 стран, набрав 33 балла. В 2021 году Украина заняла 122 место.

Составители рейтинга отметили, что, несмотря на низкие показатели, пострадавшая от войны Украина является одной из немногих стран, которая значительно улучшила свои результаты, набрав восемь баллов с 2013 года. Страна давно борется с системным злоупотреблением властью, но сделала важные шаги по улучшению контроля и подотчётности, говорится в отчёте.

По словам региональной советницы Transparency International в Восточной Европе и Центральной Азии Алтыной Мирзабековой, полномасштабное вторжение России в Украину стало самым жестоким результатом безудержной коррупции и клептократии за весь 2022 год.

«Российское вторжение в Украину в феврале 2022 года стало ярким напоминанием об угрозе, которую представляют коррупция и отсутствие подотчётности правительства для глобального мира и безопасности», – говорится в отчёте.

В организации отметили, что российские клептократы накопили своё состояние, засвидетельствовав верность президенту Владимиру Путину в обмен на выгодные правительственные контракты и защиту своих экономических интересов.

«Отсутствие каких-либо ограничений для власти Путина позволило ему безнаказанно преследовать свои геополитические амбиции. Это нападение дестабилизировало европейский континент, угрожая демократии и убивая десятки тысяч», – говорится в отчёте.

В целом, наименее коррумпированной страной, по версии Transparency International, стала Дания. Второе место заняли Финляндия и Новая Зеландия, далее следуют Норвегия и Сингапур. Россия заняла 137-е место.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины провели 1 февраля обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

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