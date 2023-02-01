СБУ провела обыск в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности Украины провели 1 февраля обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом утром 1 февраля сообщил ряд украинских СМИ и Telegram-каналов, СБУ подтвердило информацию об обысках, связанных с расследованием дела, касающегося компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Речь о растрате нефтепродуктов на 40 млрд грн, уклонении от уплаты таможенных сборов «на огромные суммы».

«Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть». Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путём», — говорится в сообщении.

Кстати, Коломойский имел долю в обеих компаниях.

СБУ напомнила, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» – нефтеперерабатывающей. В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадёжной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

«В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины. По результатам следственных действий топменеджмента ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений», — информирует СБУ.

Для справки. 7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе «Укрнефти» и «Укртатнефти» принудительно отчуждены в пользу государства. «Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», – сказал он.

Перед этим, 2 сентября, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании «Укрнафта» на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро.

Коломойский входит в число богатейших украинцев. Журнал «Forbes Украина» в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей).

За время полномасштабного вторжения РФ он потерял имущества на $1,08 млрд и перестал быть долларовым миллиардером, сообщил в конце 2022 года «Forbes Украина». Издание оценило активы Коломойского по состоянию на ноябрь в $0,85 млрд.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи. По данным СМИ, в 2022-м он утратил украинское гражданство.

Фото: СБУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod