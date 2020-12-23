Под Рождество Украина внесла российского актёра Гуськова в «чёрный» список

По представлению СБУ российский актёр Алексей Гуськов включён в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«11 декабря 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом МКИП от 21 декабря № 2415 российский актёр был включён в перечень», — говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено.

В соответствии со статьёй 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сведения в Перечне своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике «ООС», подрубрике «Информация».

По состоянию на 22 декабря 2020 года, в перечне значится 157 человек.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года в аэропорту «Запорожье» пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актёров из Российской Федерации, в том числе Лариса Удовиченко и Марат Башаров.