Прокуратура завершила следствие по делу 2-х полицейских, «крышевавших» притоны в Одессе

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, которые обвиняются в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подозреваемые полицейские, вступив предварительно в преступный сговор, систематически требовали взятки от женщин, предоставляющих платные интимные услуги на территории Одессы, за непривлечение их к административной ответственности и прикрытие дальнейшей противоправной деятельности.

«Так, с начала мая этого года правоохранители регулярно получали путём перевода на банковский счёт неправомерные средства на общую сумму 3 700 долларов США от жительниц города, предоставляющих интимуслуги по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали в июле этого года сразу после получения ими очередного перевода неправомерных средств в размере 1 200 долларов США.

Сейчас полицейские уволены из рядов правоохранительных органов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ТУ Государственного бюро расследований в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Взяточникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года в Одессе задержали участкового, который ранее работал в управлении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, за организацию сети борделей по городу.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры