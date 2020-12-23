В Одесской области из охотничьего ружья в упор расстреляли мужчину

В Одесской области полиция ведёт поиски убийцы пассажира автомобиля ВАЗ, расстрелянного в упор из охотничьего ружья 23 декабря.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

«На Одесчине полицейские расследуют убийство жителя Подольска и принимают меры для задержания подозреваемого в преступлении, совершённом 23 декабря. В силу введена специальная полицейская операция «Сирена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что убийство совершено на автодороге в Окнянском районе. Предварительно установлено, что к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из неё вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пассажир ВАЗа скончался до приезда медиков. Убийца с места происшествия скрылся.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Работу правоохранителей координирует развёрнутый в ГУ Нацполиции ситуационный центр.

По факту умышленного убийства открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.



В интересах следствия в отделе коммуникаций ГУ НП подробностей происшествия пока не предоставляют.

Как сообщала Одесса News, 22 декабря 2020 года полицейские Малиновского отдела полиции в Одессе задержали 49-летнего жителя города по подозрению в убийстве своего пасынка.

Фото: Подольский отдел полиции в Одесской области