Геннадий Труханов простился с мэром Харькова

Мэр Одессы Геннадий Труханов простился со своим коллегой — Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.

Об этом сообщил сам Геннадий Труханов на своей странице в Facebook, подписавший фотографию словами «Покойся с миром, дорогой друг».

По информации заместителя начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Оксаны Калмыковой, в церемонии прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, гроб которого был установлен ​​в холле Харьковского театра оперы и балета, приняли участие 110 тысяч человек.

«Количество людей, которые с 9:00 до 14:00 приняли участие в прощании с мэром Харькова Геннадием Кернесом, с соблюдением правил карантина, достигло 110 тысяч», — Калмыкова.

По её словам, церемония длилась около 5 часов. «Мероприятие продолжили более чем на час по желанию тысяч человек, которые пришли в театр», — добавила она.

Цветы от граждан специальный автомобиль несколько раз отвозил к городскому кладбищу №2 — к месту захоронения Кернеса.

Как сообщала Одесса News, Кернес умер ночью 17 декабря. Он с середины сентября находился в немецкой больнице «Шарите», где проходил лечение от коронавируса и осложнений, вызванных инфекцией.

Фото: Укринформ, Facebook