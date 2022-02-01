В Березино Одесской области попрощались с нацгвардейцем, погибшим на «Южмаше»

В Одесской области простились с нацгвардейцем, который погиб от пуль, выпущенных из автомата измаильского солдата во время стрельбы на территории завода «Южмаш» в Днепре.

Об этом сообщили в пресс-службе 11-й бригады им.Михаила Грушевского Нацгвардии Украины.

Отмечается, что похороны гвардейца прошли 31 января в городе Березино Одесской области.

Более сотни родственников, друзей, побратимов-нацгвардейцев и сочувствующих граждан с болью в сердце прощались с Александром Драганом, погибшим на территории Днепровского завода «Южмаш» от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью. Александру было всего 24 года.

Сочувствие родителям и близким погибшего выразило командование и весь личный состав Национальной гвардии.

Как сообщала Одесса News, в Днепре 29 января прошла церемония прощания с погибшими в результате стрельбы, которую 27 января открыл нацгвардеец из Измаильского района Одесской области Артемий Рябчук на территории Южного машиностроительного завода.

Фото: НГУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod