В Одессе полицейские задержали девушку, занимавшуюся изготовлением видеопорно

В Одессе полицейские объявили подозрение 24-летней девушке в изготовлении и сбыте видеопродукции порнографического характера.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что горожанка оборудовала веб-студию, установив в ней ресурсы, позволяющие выходить во всемирную сеть, и в режиме реального времени за денежное вознаграждение демонстрировала клиентам порноконтент с собственным участием.

Разоблачили гражданку сотрудники Управления миграционной полиции Одесской области и Управления уголовного розыска. По месту проживания и «работы» фигурантки были проведены санкционированные Приморским районным судом города Одессы обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, вебкамеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства деятельности, противоречащей нормам общественной морали.

За изготовление видеопродукции порнографического характера с целью сбыта и её сбыт, совершённые повторно, ей грозит лишение свободы сроком от трёх до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Досудебное следствие продолжается, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконному порнобизнесу.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года по приговору Балтского районного суда Одесской области 33-летнего жителя Балты признали виновным и осудили к 6 годам содержания под стражей за распространение детской порнографии.

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