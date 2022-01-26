Житель Балты проведёт 6 лет в тюрьме за распространение детской порнографии

Прокуроры Подольской районной прокуратуры поддержали публичное обвинение в суде в отношении 33-летнего жителя Балты по факту распространения им детской порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что по приговору Балтского районного суда Одесской области мужчину признали виновным и осудили к 6 годам содержания под стражей.

Установлено, что с марта по май 2019 года злоумышленник со своего электронного почтового ящика сделал массовую рассылку видеозаписей и изображений детской порнографии на электронные адреса пользователей сети Интернет.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года киберполиция Одесской области разоблачила и объявила подозрение в хранении детской порнографии семейному врачу.

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