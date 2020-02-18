Рассмотрение апелляции по делу о продаже одесского «Краяна» отложили

Рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде апелляционной жалобы по делу об обвинениях Геннадия Труханова и других должностных лиц мэрии Одессы в коррупции, которое должно было состояться вчера, 17 февраля, не состоялось и было перенесено.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что заседание не состоялось в связи с тем, что одна из обвиняемых (оценщица здания «Краяна» Галина Богданова,- ред.), приняла решение сменить трёх адвокатов. В связи с этим представлять её в заседании оказалось пока некому. Обвиняемая попросила отложить рассмотрение дела на другую дату для предоставления ей времени на поиски новых защитников.

Также в судебном заседании коллегия судей рассмотрела заявления представителей стороны защиты об отводе судьи Панаиду И.В. По результатам рассмотрения представленных ходатайств суд отказал в их удовлетворении.

Судебное заседание перенесено на 9 утра 28 февраля.

Как сообщала Одесса News, по мнению следствия, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года.

В октябре 2018 года в Малиновский районный суд города Одессы направлен обвинительный акт в отношении восьми лиц — исполнителей схемы, среди которых — действующий городской голова Одессы. По делу был вынесен оправдательный приговор.

Прокуроры САП настаивают на том, что представленные суду доказательства в уголовном производстве должны быть оценены в полной мере и на их основании принято обоснованное решение.

24 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении ещё четырём участникам — фактическим организаторам и контролёрам схемы завладения 92 миллионами гривен.