Прокуратура обязала Суворовскую РГА ликвидировать незаконную свалку

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа и обязал Суворовскую районную администрацию Одесского горсовета ликвидировать несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов на территории полей орошения (фильтрации) в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что в течение нескольких лет Суворовская райадминистрация не обеспечивала исполнение полномочий в сфере охраны окружающей природной среды, в частности, не ликвидировала большое скопление мусора на земельном участке общего пользования площадью 4 га.

«Также райадминистрацией систематически игнорировались обращения и требования органов государственного надзора (контроля), в результате чего функционирование незаконной свалки на полях орошения (фильтрации) наносит вред не только экологии, но и здоровью населения города, поскольку вызывает загрязнение почвы, подземных вод, а также влияет на состояние атмосферного воздуха, ведь не раз становилось причиной масштабных пожаров», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News в сентябре 2022 года, прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской облпрокуратуры осуществляют процессуальное руководство уголовного производства по факту массового уничтожения объектов животного мира (дельфинов видов азовка, афалина и др.) в результате вооружённой агрессии РФ против Украины (ст. 441 УК Украины – экоцид).

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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