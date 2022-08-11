Житель Одесской области получил 9 лет за попытку изнасилования 15-летней знакомой

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры: житель Одесской области проведёт за тюремной решёткой 9 лет за попытку изнасилования 15-летней знакомой и кражу её телефона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Одесский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении 19-летнего жителя Измаильского района, который признан виновным в незавершённом покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и краже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2021 года приговором Измаильского горрайонного суда, который в настоящее время вступил в законную силу, злоумышленник приговорён к 9 годам лишения свободы. Прокуроры в суде доказали, что в июне прошлого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник в дом своей 15-летней знакомой и тайно похитил мобильный телефон.

Продолжая свои преступные действия, злоумышленник разбудил девушку и путём обмана, под предлогом встречи с её братом, который ожидал на улице, выманил несовершеннолетнюю потерпевшую из дома. После этого во дворе дома набросился на неё с целью изнасилования, однако закончить свои действия осуждённый не успел, поскольку на крики потерпевшей о помощи выбежала бабушка последней, чем фактически помешала завершению преступления.

Парень совершил попытку изнасилования и кражу в период испытательного срока: за 15 дней до совершённого он был осуждён за угон автомобиля.

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