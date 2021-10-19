В Гааге заседает Международный суд по захвату украинских кораблей в Керченском проливе

Международный арбитражный суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, провёл в Гааге слушания по делу Украины против России относительно задержания в ноябре 2018 года украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

Как сообщает Укринформ, 11 октября выступала РФ, а 12 октября слово имела украинская делегация.

Вступительное слово, сделанное агентами каждой из сторон, транслировалось в режиме реального времени.

Второй раунд дебатов сторон состоялся 14 и 15 октября.

Украина в Международном арбитраже добивается компенсаций от России за содеянное в 2018 году.

Как рассказала директор департамента международного права МИД, агент Украины в гаагском суде Оксана Золотарёва, «Компенсации должны быть прежде всего морякам. И должны рассчитываться в соответствии с установленными стандартами компенсаций. Это ущерб кораблям; это ущерб, причинённый Военно-морским силам тем, что они не могли эксплуатировать три военных корабля в течение длительного времени, когда те были захвачены и были на ремонте; все сопутствующие расходы — забрать корабли, перевезти корабли», — сказала она.

Отмечается, что в Гамбурге в мае 2019 года суд обязал Россию немедленно освободить всех моряков. Тогда речь шла о мероприятиях, которые необходимо было срочно предпринять. Теперь перешли непосредственно к самому процессу. И если через полгода, как ожидается, будет решение, и оно будет в пользу Украины, то есть арбитраж признает свою юрисдикцию, то потом будет рассмотрение дела по существу.

«Для нас это будет означать, что Россия может подать свой контрмеморандум в ответ на наш меморандум, который мы подали в прошлом году. Арбитражный суд установит время, которое, по его мнению, необходимо России для этой подачи. Я думаю, что это будет около полугода. После того арбитраж будет принимать решение, нужен ли ещё один раунд письменный, или они готовы сразу перейти к устным слушаниям. Ориентировочно это год с момента, когда будет вынесено решение по юрисдикции. Затем устные слушания, и обычно практика арбитражных трибуналов говорит о том, что они изначально рассматривают дело по существу, а затем уже переходят к рассмотрению вопроса убытков и компенсаций. Оптимистично можно оценивать, что решение будет где-то в 2023 году», — пояснила представитель МИД Украины.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года возле берегов Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля, задержали 24 моряка. Военнослужащих обвинили в незаконном пересечении границы России (наказание по этой статье предусматривает до шести лет заключения). Украина считает то, что произошло, нарушением иммунитета военных кораблей.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, во время которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Чёрного моря РФ передала Украине катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». 20 ноября они прибыли в порт Очаков.

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