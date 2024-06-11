Скандал: дельфинарий «Немо» в Одессе может иметь связи с Россией 

Одесский дельфинарий «Немо», который обвиняли в жестоком отношении к животным, может быть связан с Россией.

Об этом говорится в расследовании журналистов UAnimals Media и OSINT-агентства Molfar, опубликованном 10 июня.

По данным расследования, филиалы сети дельфинариев работают не только в стране-агрессоре РФ, но и на территории временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что первый дельфинарий «Немо» был открыт в 2005 году. Тогда этим занимались работники частного предприятия «Биологическая станция». Впоследствии в проект вложило средства общество с ограниченной ответственностью «Нерум», арендовавшее у «Биологической станции» землю для строительства дельфинария, четырёх дельфинов и трёх морских котиков. В 2008 году срок аренды истёк, и у «Нерума» остался долг в сумме примерно 5 млн грн.

«Все владельцы компании «Нерум» (или же их тёзки и однофамильцы) также являются основателями российского общества с ограниченной ответственностью «Экологический центр», – говорится в публикации. Компания, расположенная в российской Анапе, продолжает платить налоги в российский бюджет. В 2022 году они составляли 500 тыс. руб., или $5,5 тыс., заявили расследователи.

Одной из совладелиц сети дельфинариев является Раиса Кисловская, мать экс-депутата городского совета Одессы Андрея Кисловского от Коммунистической партии Украины. По данным расследования, у него есть временный адрес проживания в России, а также, согласно российским базам данных, ему там начисляется пенсия.

В рамках франшизы «Немо» имеет дельфинарии-филиалы в ряде российских городов: Анапе, Нижнем Новгороде, Джубзе, станице Голубицкой, Витязево, говорится в расследовании. Кроме того, дельфинарий «Немо» связан с другими российскими компаниями, в частности, «Чудное море». С 2011-го по 2013 год эта российская компания, по данным журналистов, имела партнёрские отношения с обществом «Нерум» и получала морских животных по поручению ООО «Экологический центр». Предприятия, вероятно, сохраняли связи и после оккупации Россией Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую области в 2014 году, говорится в публикации.

Владелец ООО «Чудное море» через доверенное лицо – депутат от партии «Единая Россия» Сергей Зиринов, подозреваемый в убийствах и создании банды, заявили расследователи. В 2017 году его лишили свободы на 21 год.

В 2014 году «Нерум» совместно с Татьяной Рябчиковой основали во временно оккупированном Крыму общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий «Немо». Авторы расследования предполагают, что через эту компанию украинские владельцы сети продолжали руководить крымскими дельфинариями в оккупации, а именно, в Алуште и Феодосии.

Заключая своё журналистское расследование, авторы публикации пишут: «В анамнезе сети дельфинариев «Немо» — рейдерство, незаконные застройки и самое неприятное — эксплуатация беззащитных животных. Несмотря на возмущение зоозащитников и многочисленные судебные тяжбы, дельфинарий «Немо» продолжает работать. Без посетителей это было бы невозможно. Может, по крайней мере, российский след в деятельности «Немо» убедит украинцев не поддерживать жестокость к животным деньгами?».

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