Госдеп высмеял попытки Кремля вернуть себе Аляску

Госдепартамент США высмеял сообщение о том, что режим Путина пытается объявить незаконную продажу Российской империей региона Аляски Соединённым Штатам в XIX веке, чтобы вернуть её в состав нынешней России.

С соответствующим заявлением выступил в Вашингтоне заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател, сообщает Укринформ.

«Думаю, я могу сказать от имени всех нас в правительстве США, заявив, что он (Путин, – ред.) точно не вернет её (Аляску, – ред.)», – подчеркнул Пател.

Таким образом, он ответил на просьбу журналистов отреагировать на сообщения в СМИ, что российский президент Путин распорядился признать «незаконной» продажу Аляски.

Для справки. На прошлой неделе Путин подписал официальное распоряжение по выделению средств из госбюджета на поиск за границей собственности РФ, бывшей Российской империи и СССР. Новый документ подвергает сомнению законность передачи и продажи недвижимого имущества иностранным гражданам и государствам и предусматривает юридическое переоформление «надлежащим образом» этого имущества на нынешнюю власть в Кремле.

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