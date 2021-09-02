Свитолина обыграла испанскую теннисистку и вышла в третий круг US Open

Первая «ракетка» Украины, пятая — мира, одесситка Элина Свитолина своей второй победой в Нью-Йорке продолжила успешное выступление на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam — Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $57,462 млн.

За выход в третий круг соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина взяла верх над испанкой Ребеккой Масаровой — 6:2, 7:5, сообщает XSPORT.

«Украинка добыла уверенную победу. Особенно впечатлила Свитолина в игре на собственных подачах. За всю встречу она проиграла только восемь мячей в геймах, в которых подавала и не позволила сопернице ни разу добраться хотя бы до брейк-поинта», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что всего теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут. За это время Свитолина выполнила 3 подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-поинта. Её соперница сделала 5 эйсов, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и не выиграла ни одного гейма на приёме.

Путевку в четвёртый раунд турнира Свитолина разыграет с Дарьей Касаткиной (Россия, 25). Элина ранее выиграла у неё все пять очных матчей.

Интересно, что Касаткина выбила Вондрушову, которой Свитолина, как сообщала Одесса News, недавно проиграла в полуфинале Олимпийских игр.

Перед US Open Элина выиграла турнир в Чикаго. Её победная серия теперь насчитывает семь матчей.

US Open пройдёт до 12 сентября.

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