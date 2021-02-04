Одесской теннисистке пока не удаётся восстановить своё доброе имя

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию второй «ракетки» Украины, одесситки Даяны Ястремской по поводу её временного отстранения из-за положительного результата допинг-пробы.

Об этом сообщает XSPORT, ссылаясь на официальный сайт организации.

«Временное отстранение Даяны Ястремской остаётся в силе до определения окончательного решения инстанциями ITF по этому делу (за которым может последовать новая апелляция в CAS)», — говоится в сообщении.

Таким образом, 20-летняя Даяна не сможет принять участие в Australian Open.

Как сообщала Одесса News, ранее Независимый Трибунал ITF отклонил ходатайство Ястремской.

Ястремская призналась, что очень разочарована решением CAS, однако собирается и дальше отстаивать свою правоту перед Независимым Трибуналом ITF.

«Хочу подчеркнуть, что решения, принятые Независимым трибуналом ITF и CAS, относятся только к вопросу о временном отстранении. Теперь пришло время защитить себя по существу спора. Моя команда и я уверены, что мы способны доказать мою невиновность, о чём услышит Независимый трибунал ITF от меня, свидетелей и экспертов. Не могу выразить словами, насколько я разочарована, что не смогу участвовать в первом турнире Большого Шлема года. Я благодарна властям за те условия, которые были организованы для игроков в такие непростые времена. Со своей стороны я намерена оплатить все расходы, которые Tennis Australia взяла на себя. Я по-прежнему полна решимости продемонстрировать свою невиновность и очистить свое имя. Я хочу поблагодарить всех своих поклонников за их поддержку», — заявила Даяна, которая, несмотря на положительный допинг-тест и отстранения от соревнований, прилетела в Австралию и готовилась к турниру наравне со другими участниками Australian Open.

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