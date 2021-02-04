Обвиняемую в растрате денег при реставрации дома Руссова в Одессе арестовали, дом Либмана восстанавливать некому.

Как сообщает Думская, суд избрал меру пресечения бывшему директору компании «Укрспецпроект» Елене Сердюк, которую подозревают в финансовых махинациях при реставрации Дома Руссова в Одессе на 5 миллионов гривен.

«Суд постановил заключить Сердюк на 60 дней под стражу, с возможностью внесения залога в 300 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Как сообщала Одесса News, в январе Сердюк объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 и ч.5 ст.191 УК Украины (служебный подлог, присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

В 2018 году фирма «Укрспецпроект» выиграла тендер на реставрацию памятника архитектуры — дома Руссова. Стоимость работ оценивалась более чем в 100 млн грн. Правоохранители установили, что директор, злоупотребляя служебным положением, в течение нескольких месяцев вносила в акты приёма выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо неправдивые сведения, во много раз завышая их объём.

Теперь Одесская мэрия ищет нового реставратора дома Либмана — памятника архитектуры на Преображенской, 23, оставшегося без крыши. В конце 2020 года стало известно, что мэрия хочет расторгнуть договор с компанией «Укрспецпроект», которая начала реставрацию прошлым летом и собиралась завершить до конца 2020 года. Из бюджета города на работы выделили 16,2 млн грн.

Однако работы остановили из-за угрозы обрушения и отсутствия финансирования из бюджета города. Компания выполнила работы по договору на сумму около 15 млн грн, но получила только два.

Тендер на ремонтно-реставрационные работы фасада и крыши с пометкой «корректировка» стоимостью 17 млн 505 тыс. гривен объявило муниципальное управление капитального строительства 1 февраля. Аукцион состоится 18 февраля. Победитель должен будет выполнить работы до конца 2022 года.

Фото: Думская, «Одесса»

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