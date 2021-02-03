4 бандита, обвиняемые в разбойных грабежах в Одессе, предстанут перед судом

Одесская областная прокуратура в суд обвинительный акт в отношении четырёх членов организованной группы, подозреваемых в совершении грабежей и разбойных нападений в Одессе.

По сообщению ведомства, установлено, что в состав группы входили двое юношей и две девушки, которые в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

«Объектом посягательства нападавших были мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги. Такими противоправными действиями пострадавшим нанесён ущерб на сумму более 130 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за совершение этих уголовных правонарушений сообщникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и 4-х членов банды, подозреваемых в серии разбойных нападений на банковские учреждения в Одессе.

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