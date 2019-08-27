Подозреваемый в убийстве морпеха 2 месяца посидит на гауптвахте

Военнослужащему, которого подозревают в убийстве своего сослуживца в селе Дачное Беляевского района Одесской области, суд избрал меру пресечения — содержание под стражей на гауптвахте.

Об этом сообщает пресс-служба Беляевского районного суда Одесской области.

«27 августа следственный судья Беляевского райсуда Одесской области рассмотрел ходатайство следователя Усатовского отделения полиции Беляевского отдела ГУ НП в Одесской области и применил к военнослужащему С., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) Уголовного кодекса Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте Южного территориального управления военной службы правопорядка сроком на 60 дней без определения размера залога «, — отметили в суде.

Отмечается, что по данным предварительного следствия, подозреваемый, будучи военнослужащим срочной военной службы воинской части А3821, применил во время пребывания в помещении контрольно-пропускного пункта этой воинской части 25 августа около 11 часов. 15 мин. имеющийся у него автомат АК-74. Выстрелом в голову он причинил гражданину К. смертельное ранение.

Защитник подозреваемого и сам подозреваемый не возражали против удовлетворения ходатайства прокурора, который доказал суду наличие риска со стороны подозреваемого скрываться от органов досудебного расследования и суда, поскольку он обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое военнослужащему может быть назначено наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы.

В качестве аргумента прокурор сказал, что подозреваемый не женат, детей не имеет. Это свидетельствует об отсутствии прочных социальных связей, на территории Одесской области не зарегистрирован, по месту регистрации подсудимый не проживал, снимая жильё в Киеве.

Как сообщала Одесса News, 25 августа в одной из воинских частей морской пехоты произошёл трагический случай гибели военнослужащего. ВМС ВСУ подтвердил факт произошедшего. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в воинской части проводится служебная проверка.