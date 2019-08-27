Суд в Одессе рассматривает апелляцию владельца сгоревшего отеля

27 августа Одесский апелляционный суд рассматривает жалобу владельца сгоревшей гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного на решение Киевского райсуда Одессы, отправившего его в СИЗО без возможности выйти на свободу под залог.

Об этом сообщает Думская.

В апелляционной жалобе Вадим Чёрный называет действия полиции и прокуратуры выполнением политического заказа, а пожар в отеле — жуткой трагедией, причины которой должны установить эксперты.

Заседание начало с просьбы адвоката Николая Пашковского не держать его подзащитного в стеклянной кабинке, поскольку это не предусмотрено законом, возникают проблемы с коммуникацией, это жестоко, унизительно и причиняет дополнительные страдания его подзащитному. Суд разрешил подозреваемому покинуть кабинку.

Далее адвокаты просят приобщить к материалам дела постановление о внесении изменений в следственные действия, распечатки с информацией об отеле, фотографии. Прокуратура протестует, поскольку не считает возможным установить их подлинность. Суд же удовлетворяет ходатайство защиты.

Когда прокуроры просят приобщить новые доказательства — копии свидетельств о смерти и протоколы допросов, суд отказывает прокуратуре, поддерживая мнение адвокатов, что, мол, нельзя ретроспективно обосновывать необходимость применения меры пресечения, если сначала этого не было сделано.

Затем судья зачитал апелляционную жалобу, в которой просят отменить определение Киевского райсуда и изменить Чёрному меру пресечения на более мягкую, поскольку тому не предъявили подозрение в течение 24 часов с момента задержания, не предоставили надлежащих доказательств того, что подозрение обосновано, не доказали, что необходимо именно содержание в СИЗО.

В своих выступлениях прокуроры утверждали, что пожар произошёл в гостинице, собственником торговой марки которой «Токио стар» является ООО «Галатея», возглавляемое Черныма, а все документы на проживание в отеле оформлялись на первом этаже, который принадлежит ООО «Майнич», директором которого также является Чёрный.

После выступлений прокуроров суд объявил перерыв в заседании до утра 28 августа.

Как сообщала Одесса News, во время пожара в гостинице «Токио Стар» в ночь на 17 августа погибли 9 постояльцев отеля, ещё десять госпитализированы с ожогами и симптомами отравления угарным газом.

Киевский райсуд Одессы санкционировал арест на 60 суток владельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного, которому прокуратура инкриминирует совершение преступления по признакам ч.2 ст.270 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Фото и видео: Думская