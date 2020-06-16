Стерненко с решением суда о домашнем аресте пошёл митинговать к дому Зеленского

Поздним вечером 15 июня одесский праворадикал Сергей Стерненко, которому Шевченковский райсуд г.Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, вместе со своими сторонниками пришёл под дом Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Укринформ.

Стерненко и активисты зажгли файеры под домом Зеленского, хотели, чтобы им разъяснили, как выполнять постановление суда, которым Стерненко отправили под домашний арест, но назначили его отбывать, по его словам, по адресу воинской части в Одессе, куда, как отмечает Стерненко, его не пустят, потому что это режимный объект.

«Это постановление невозможно исполнить», — подчеркнул праворадикал и отметил, что за его невыполнение прокуроры потом могут «просить содержания под стражей».

Активисты также звонили самому Зеленскому, но трубку никто не брал.

Также Стерненко заявил, что едет к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой спросить её, как ему выполнять постановление Шевченковского районного суда.

Об этом он написал в Facebook: «Едем к Ирине Венедиктовой на Круглоуниверситетскую 18\2. Будем спрашивать, как выполнять это идиотское решение суда».

Отмечается, что защита Стерненко готовит два ходатайства в Шевченковский райсуд – о разъяснении определения суда, которым его отправили под домашний арест, и ходатайство об исправлении описки по месту отбывания домашнего ареста Стерненко.

Адвокат Коломиец подтвердил, что Стерненко и его защита хотят сменить место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев.

«Они избирают меру пресечения, чтобы Сергей приходил на следственные действия, а они происходят в Киеве», — отметил адвокат.

Уже около 12 часов ночи Стерненко написал о том, что судья вернулся в здание суда и пообещал 16 июня пересмотреть решение о месте отбывания Стерненко домашнего ареста.

«Председатель Шевченковского суда пообещал, что будет пересмотр, поскольку сегодняшнее постановление невозможно выполнить. Он лично прибыл в суд и пообещал это под видеозапись. Это наша общая победа!

Завтра дам знать на когда именно назначат заседание. Поборемся!», — резюмировал подозреваемый в убийстве человека.

Как сообщала Одесса News, 15 июня Шевченковский районный суд города Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступления по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот, затем догнал его и нанёс несколько ударов в область сердца, снимая всё происходящее на видеокамеру.