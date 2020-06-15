Суд разбирается в деле одесского праворадикала Стерненко (дополняется)

15 июня Шевченковский районный суд г.Киева продолжил заседание по избранию меры пресечения одесскому праворадикалу Сергею Стерненко, подозреваемого в совершении преступления по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Об этом сообщает Укринформ.





В зале суда находится сам Стерненко, его адвокаты и представители обвинения, большое количество журналистов.

Следственный судья по делу — Владимир Бугиль.





У суда собралось несколько сотен людей в поддержку Стерненко, здание суда находится под усиленной охраной правоохранителей.

Под судом стоят автомобили «скорой помощи» и спецтранспорт. Правоохранители окружили по периметру здание суда. На входе они осматривали вещи людей, которые хотят пройти внутрь.

Между протестующими и правоохранителями произошла стычка, после которой были задержаны двое человек. Активисты пытались разблокировать автозаки и вытащить задержанных, одному из которых понадобилась медицинская помощь.



Возникла также перепалка между сторонниками Стерненко и работниками издания «Шарий.нет», в ходе которой те, кто пришел поддержать активиста, потребовали, чтобы работники «Шарий.нет» ушли из-под здания суда. Впоследствии те в сопровождении нескольких десятков стражей порядка ушли покинули территорию.



По заявлению пресс-секретаря партии «Голос» Яремы Духа, полиция под зданием суда напала на народного депутата из фракции «Голос» Романа Лозинского.

» Под зданием суда была попытка избить народного депутата Романа Лозинского. Это произошло потому, что из зала суда вышли несколько наших нардепов и пробовали узнать, почему начали задерживать активистов. И когда Лозинский подошёл к кордону полиции и попросил пропустить, работники полиции начали грубо его останавливать, разорвали ему рубашку, а на лице Романа остались следы крови. И сейчас Роман пишет заявление об этом произволе представителям патрульной полиции», — прокомментировал Дух.

Председатель партии «Голос» Кира Рудык заявила о требовании начать «расследование инцидента, установление ответственных за нападение и суровое наказание виновных».

По факту применения силы сотрудниками полиции уже назначено служебное расследование, о чём информирует отдел коммуникации полиции Киева.

В ведомстве сказали, что полицейские задержали пять человек возле Шевченковского райсуда: сначала, по информации полиции, один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались.

«Их доставляют в управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действиям. Кроме того, по факту применения силы полицейскими во время задержания назначено служебное расследование», — говорится в сообщении.

Суд отказал защите Стерненко в отводе прокурора Николая Бозовуляка в связи с разглашением им мер безопасности, осуществляемых в отношении Стерненко.

«У нас новые основания появились для отвода прокурора Бозовуляка. Он точно является предвзятым, потому что он разгласил сведения о мерах безопасности, которые осуществляются в отношении Стерненко», — сказал в начале заседания адвокат.

По его словам, 12 июня во время заседания по избранию меры пресечения активисту, Бозовуляк сказал, что в отношении Стерненко осуществляются «меры безопасности спецподразделением СБУ «Альфа» на территории города Одессы».

Адвокат отметил, что прокурор совершил правонарушение — объявил сведения, составляющие охраняемую тайну, а именно меры безопасности, которые осуществляются в отношении участника уголовного судопроизводства.

По словам защитника, в воскресенье Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления в связи с этим в ГБР.

Следственный судья Владимир Бугиль после выхода из совещательной комнаты отказал в удовлетворении ходатайства.

Суд заслушал свидетелей стороны защиты — медиков Александра Линчевского и Александра Данилюка, «которые опровергали основной тезис обвинения, что погибший (один из нападавших на Стерненко, Иван Кузнецов — ред.), будучи раненым, не мог пробежать расстояние, отделявшее место, где он совершил нападение, и где нашли его тело».



Был допрошен также прокурор Андрей Радионов, который, отказался подписывать подозрение Стерненко, заявив, что в его деятельность происходило вмешательство по этому делу.

«Например, направление уведомления о подозрении. Ранее была проведена реорганизация (из ГПУ в Офис генпрокурора — ред.) и было изменено название должностей. И я был вне штата, но занимал по прежнему названию должность, а некоторые работники, в частности Бозовуляк, уже занимали должность с другим названием. И сообщение о подозрении направлялось без указания фамилии прокурора, который должен был согласовать сообщение о подозрении, однако отмечалась уже новая должность. О чем это свидетельствовало? Что сразу и предварительно, насколько я знал, уже было согласие Бозовуляка согласовать сообщение о подозрении. Соответственно, заранее зная, что я старший группы прокуроров, что у меня противоположное мнение по этому поводу, тем не менее, адресуют (сообщение о подозрении — ред.) человеку, который еще не старший в группе прокуроров в процессе. О чем это говорит? Что присутствует фактически вмешательство в мою деятельность, вопреки той позиции, которую я занял в производстве», — подчеркнул Радионов.

Он также прокомментировал слова генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, что Стерненко в любом случае будет сообщено о подозрении.

«…Публичные заявления высшего должностного лица Генпрокуратуры, которая не была ещё на тот момент в процессе, не была ознакомлена с материалами производства, которой не докладывалось даже старшими группы прокуроров, — тем не менее, были сделаны однозначные выводы, будет сообщено о подозрении. И в принципе она — высшее должностное лицо, от которого зависят все должности и назначения, которые назначаются исключительно генеральным прокурором… По сути, я человек, который зависим в какой-то степени от её решений, и это (всё было — ред.) публично. Как это оценивать, как давление? Собственно, с такими сообщениями я и обратился (в Совет прокуроров — ред.), и там тоже подробно описано, почему я считаю, что это посягает на мою независимость как прокурора в процессе», — уточнил Радионов.

Также суд допросил в качестве свидетеля нардепа Викторию Сюмар, которая является членом ВСК ВР по расследованию нападений на активистов.

В суде бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, бывший политзаключённый Владимир Балух, Герой Украины Владимир Жемчугов и ряд народных депутатов выразили желание взять Стерненко на поруки.

В частности, Супрун на заседании суда сказала: «Я знаю Сергея как умного и честного человека, который борется за справедливость, которую много лет преследуют за его активизм. Я знаю, что Сергей всегда ходит на все свои суды, он не пренебрегает своими обязательствами, и думаю, что так же будет ходить на все заседания и дальше. Я готова взять его на поруки».

Аналогичное желание выразили также народные депутаты Михаил Бондарь, Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, Роман Костенко, Кира Рудык, Мария Ионова, Роман Лозинский. Ранее, в пятницу, такое желание выразила и народный депутат Яна Зинкевич.

В целом, суд допустил к поручительству по Стерненко 14 человек.

Заседание продолжается…

Как сообщала Одесса News, 12 июня Шевченковский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Стерненко.

Дополнено в 18.47. Народный депутат Александр Мариковский («Слуга народу») готов взять Сергея Стерненко на поруки, о чём он заявил в суде.«Хочу задекларировать готовность взять на поруки Сергея Стерненко на поруки. Могу ответственно гарантировать, что он не будет избегать следствия и взаимодействовать с ним в рамках данного уголовного производства», — сказал Мариковский. Таким образом, готовность взять активиста на поруки подтвердили в суде уже 15 человек,