9 лет — столько дал Измаильский суд за попытку изнасилования несовершеннолетней

За попытку изнасилования 15-летней знакомой и кражу её телефона житель Измаила Одесской области проведёт за решеткой 9 лет.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, осуждённого обвиняли в незавершённом покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и краже.

Приговором Измаильского горрайонного суда злоумышленник признан виновным и приговорён к 9 годам лишения свободы.

Было установлено, что в июне этого года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проник в дом своей 15-летней знакомой и тайно похитил её мобильный телефон. Далее злоумышленник разбудил девушку и путём обмана, под предлогом встречи с её братом, который якобы ждал её на улице, выманил несовершеннолетнюю из дома. Затем во дворе дома набросился на неё с целью изнасилования, однако закончить свои действия осуждённый не успел, поскольку на крики потерпевшей о помощи выбежала её бабушка, чем фактически помешала завершению преступления.

Отмечается, что все описанные «подвиги» парень совершил в период испытательного срока, ведь за 15 дней до совершённого он был осуждён за угон автомобиля.

Как сообщала Одесса News, в ноябре ювенальные прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении 13 детей.

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