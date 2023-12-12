15 лет за решёткой проведёт одесский медработник, работавший на разведку РФ

Медработник одного из учреждений здравоохранения в Одесской области признан виновным в государственной измене.

Приговором Болградского райсуда Одесской области он приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, — сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали: осуждённый с июля по август 2022 года передавал российским спецслужбам данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

«Во исполнение задач «куратора» он подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию, численность личного состава и военной техники на объектах и их перемещение, указывал количество обустроенных укреплений», — говорится в сообщении.

Также вражеский информатор собирал разведданные о расположении мостов, железнодорожных узлов и отправке боеприпасов для артиллерийского вооружения ВСУ в Николаев. Эту информацию с точными координатами и геометками он передавал сотруднику разведывательных органов России через Telegram.

Правоохранители задержали мужчину в августе 2022 года.

Приговора суда он ожидал под стражей.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года одесскими правоохранителями сообщено о подозрении в государственной измене жителю Одессы, который под псевдонимом «Мазепа» сотрудничал с представителями спецслужб России.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy