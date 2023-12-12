Президент Украины в США встретился с сенаторами и лидерами обеих партий

12 декабря в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Конгрессе США встречу с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером, лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом и сенаторами.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства отметил, что эта встреча является важным подтверждением поддержки Украины в её борьбе за независимость, свободу и демократию. Президент проинформировал сенаторов о военных задачах на среднесрочную перспективу.

Он акцентировал, что и в следующем году Украина будет оказывать давление на агрессора, поэтому поддержка со стороны США очень важна. В частности, была отмечена потребность в дальнобойном оружии. Речь также шла о важности усиления ПВО Украины для уменьшения возможностей России в воздухе, защиты гражданских граждан, критической и зерновой инфраструктуры.

Как отметил Владимир Зеленский, защита украинских городов чрезвычайно важна для возвращения людей, роста экономики и скорейшего достижения экономической независимости. Глава государства отметил, что даже в условиях войны в этом году украинская экономика выросла на 5%.

Отвечая на вопросы сенаторов, Президент рассказал о защите созданного Украиной альтернативного «зернового коридора» от попыток России сорвать гражданское судоходство и рост объёмов перевозок.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все свои обязательства перед Международным валютным фондом и Европейской комиссией.

Глава государства подчеркнул, что продолжит решительную борьбу с коррупцией и работу по существенному усилению антикоррупционной инфраструктуры.

Как информировала Одесса News, 11 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой, а также с представителями американских оборонных предприятий.

Фото: ОПУ

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