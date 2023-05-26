Верховный Суд отменил незаконные решения, касающиеся Дома Руссова в Одессе

Верховный Суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Одесского городского совета и отменил незаконные решения хозяйственного суда и апелляционного хозяйственного суда, которыми община была лишена права собственности на Дом Руссова.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook Одесский городской голова Геннадий Труханов, назвав это решение «приятной новостью для всех одесситов».

«Дело направлено на новое рассмотрение. Таким образом, борьба за право территориальной громады города Одессы на Дом Руссова продолжается! Нами уже подана заявка на восстановление государственной регистрации права собственности общины на него. Уверен, что решение суда будет справедливым и законным, принятым в интересах жителей нашего города!», — подчеркнул мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля Юго-западный апелляционный хозяйственный суд в Одессе принял решение упразднить право собственности одесской мэрии на памятник архитектуры – Дом Руссова. В своём обращении к гражданам Труханов назвал такое решение «фактически узаконением преступления». После этого судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Одессы пожаловались в Высший совет правосудия (ВСП) на давление со стороны Одесского горсовета. Представители ВСП, в свою очередь, обратились в офис Генерального прокурора. По фактам, изложенным в сообщении одесских судей, возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины.

27 марта Верховный Суд приостановил действие решений Хозяйственного суда Одесской области и Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Дом Руссова был построен в 1897-1900 годах по заказу предпринимателя Александра Руссова. Популярность он приобрёл благодаря расположению в нём аптеки Гаевского, которая являлась известным фармацевтическим заведением. В 1908 году владелец аптекарского дела Гаевский выкупил дом у Руссова. Значительные повреждения исторического здания нанесли несколько пожаров, произошедших в 2009 и последующие годы. Позже мэрия инициировала масштабный ремонт памятника архитектуры стоимостью почти в 150 млн грн.

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