Из зала одесского суда: 12 лет за неудавшееся покушение и молниеносное освобождение

К 12 годам лишения свободы приговорил Приморский суд и тут же выпустил на свободу одессита Владимира Цаплина, покушавшегося на активиста-«майдановца», экс-главу одесской организации партии «Удар» Андрея Юсова.

Покушение произошло 19 сентября 2014 года, когда Цаплин выстрелил несколько раз в соседа Юсова по многоквартирному дому, внешне очень на него похожего. Пострадавшего госпитализировали с тремя огнестрельными ранениями в грудь, живот и предплечье. Двум случайным свидетелям преступления, в том числе офицеру милиции, удалось задержать Цаплина и передать в руки следствия.

По словам Цаплина, он хотел отомстить Юсову за его участие в событиях 2 мая 2014 года: именно Юсов был одним из тех, кто, после окончания боёв на Греческой призывал одесских евромайдановцев отправиться на Куликово поле.

После задержания Цаплин оставался под стражей, проведя за решёткой более шести лет.

24 июня 2015 года Приморский райсуд Одессы рассмотрел уголовное дело и вынес приговор, которым на 15 лет лишил свободы антимайдановца Цаплина, как исполнителя покушения на убийство Андрея Юсова и нападения на офицера милиции, ставшего случайным свидетелем преступления Цаплина.

В декабре 2016 года приговор был отменён Высшим специализированным судом Украины ввиду того, что судом первой инстанции было нарушено право Цаплина на суд присяжных.

Новый процесс над ним начался в 2017 году.

На этот раз, рассмотрев обстоятельства дела, коллегия из двух судей и трёх присяжных заседателей под председательством судьи Вадима Коваленко признала Цаплина виновным в покушении на убийство, нападении на милиционера и хранении огнестрельного оружия и приговорила его к 12 годам, которые считаются уже отбытыми им за время пребывания в СИЗО по формуле «год за два».



После оглашения приговора Цаплина освободили в зале суда. Он должен будет компенсировать пострадавшим процессуальные затраты, а также понесённый ими моральный и материальный ущерб, в частности, выплатить свыше 1,5 млн грн 23-летнему одесситу Евгению Кипоренко, который после нападения остался инвалидом, передвигается на коляске, и по 112 тысяч — Андрею Юсову и милиционеру Сергею Кардашу.

Андрей Юсов в настоящее время покинул Одессу и живёт в Киеве.

Фото и видео: Думская

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