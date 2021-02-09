Мэр Одессы: До конца отопительного сезона тариф на тепло будет неизменным

9 февраля мэр Одессы Геннадий Труханов в числе других мэров городов Украины подписал 4-cторонний Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией граждан Украины.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что с другой стороны Меморандум подписали Кабинет министров Украины (КМУ) в лице руководителей профильных министерств, представители НАК «Нафтогаз Украины» и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Данный социально-политический документ гарантирует, что до конца текущего отопительного сезона тарифы на тепло для населения останутся без изменений.

На прошедшей неделе состоялось онлайн-совещание Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с мэрами украинских городов по тарифной политике и работе теплоснабжающих коммунальных предприятий.

В частности, речь шла о том, что цена на газ, закреплённая НКРЭКУ перед отопительным сезоном 2020-2021 гг. в тарифах на тепло для населения, не соответствует максимальной рыночной цене на газ, установленной КМУ с 1 февраля 2021 года, — 6,99 гривен за кубический метр. Такое расхождение приведёт к значительным убыткам теплоснабжающих предприятий городов.

В связи с этим, согласно подписанному Меморандуму, Правительством будет разработан механизм компенсации данной разницы в цене на газ, чтобы эта нагрузка не легла на местные бюджеты.

«Такой прозрачный и откровенный диалог между центральной властью и местным самоуправлением происходит впервые, и это даёт важные результаты для граждан Украины», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

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