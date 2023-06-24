Кипер и Труханов вдвоём обсудили тему убежищ

Мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской государственной областной администрации Олег Кипер обсудили вопросы упрощения процедуры передачи убежищ из государственной собственности в коммунальную.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Одесса. Официально».

Отмечается, что городские власти уже подготовили обращение в центральные органы исполнительной власти с инициативой внесения соответствующих изменений в законодательство Украины. Прежде всего, речь идёт об укрытии, расположенном рядом с головным офисом предоставления админуслуг и городской администрацией на ул. Косовской, юридически не имеющей собственника, а фактически принадлежащего предприятию-банкроту ОАО «Краян».

«Городской совет дал согласие на принятие этого укрытия в коммунальную собственность на сессии ещё в 2017 году – то есть, почти шесть лет назад. Более того: у нас есть ещё 13 аналогичных объектов государственной собственности. Выделять на них средства и наводить порядок мы не можем, пока не будет завершена процедура передачи укрытий городу», — сказал городской голова.

Геннадий Труханов также отметил, что упрощение процедуры передачи убежищ из государственной собственности в коммунальную позволит полноценно обустроить данные объекты и обслуживать их в дальнейшем.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов посетил две одесские школы с целью проверки наличия укрытий от ракетных ударов.