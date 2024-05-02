14 пострадавших — итоги удара баллистическими ракетами по Одессе 1 мая 

Вечером 1 мая армия страны-агрессора обстреляла Одессу баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава областной госадминистрации Олег Кипер.

В 01.38 2 мая Олег Кипер написал, что пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Всем остальным помощь предоставлена на месте.

По его словам, в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.

На месте попадания сильный пожар, который к настоящему времени ликвидирован. От ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи. Задействовано 19 единиц спецтехники, — сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

В окрестных домах есть выбитые окна.

Компания «Новая почта» сообщила в Facebook, что удар оккупантов пришёлся по сортировочному депо и отделению НП. Администрация фирмы отметила, что среди её сотрудников погибших и пострадавших нет.

«Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара, будет компенсирована клиентам в полном объёме. Завтра свяжемся со всеми получателями. Посылки, которые были в пути, перенаправлены на отделение №3 «Новой почты» в Одессе», – говорится в посте.

«Главное – все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным, пострадало около 900 отправлений», — сообщил в Facebook совладедец Новой ппочты Владимир Поперешнюк.

Одесса News информировала, что в Одессе 2 мая объявлено Днём траура по жертвам российского ракетного удара в ночь на 1 мая, в результате которого погибли трое и ранены трое одесситов.

Издание The New York Times 30 апреля написало, что удар кассетным боеприпасом по Одессе может быть признаком эскалации тактики России, чтобы сделать жизнь мирных украинцев невыносимой.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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